Biancaneve | Gal Gadot è la Regina Cattiva nel leaked trailer

Leggi su Cinefilos.it

: Galè lanelUn nuovoper il live-action Disney diè già in programmazione in alcune sale prima di Wicked, e ora abbiamo una versione trapelata (da vedere qui) – perdonate i fastidiosi watermark – che offre un’idea migliore di cosa aspettarsi da questa rivisitazione live-action. Di certo, sembra un grande miglioramento rispetto al teaser e l’attenzione si concentra sulla rivalità di(Rachel Zegler) con la(Gal).È chiaro che il personaggio principale avrà un ruolo più importante in questa versione della storia, cosa a cui allude laquando fa notare in modo sfacciato che non ricorda che la Principessa Disney fosse così “supponente” in passato. Si intravedono anche i Banditi (il gruppo che un tempo avrebbe dovuto sostituire i Sette Nani), un grande numero musicale e latravestita da vecchia che dà ala fatidica mela avvelenata.