Dilei.it - Ballando con le stelle, la decisione di Milly Carlucci dopo l’infortunio di Anastasia Kuzmina

Una brutta caduta, poi la distorsione e infine lo stop all’esibizione sulla pista dicon le, maestra preparatrice di Francesco Paolantoni, sta facendo i conti con l’imprevisto che sabato 16 novembre l’ha messa ko e che potrebbe costare la gara al suo allievo ma non si arrende. La coppia è infatti ancora in gara, sebbene in attesa di spareggio, e potrebbe continuare a sognare la finale grazie alla strategia pensata daproprio a poche ore dalla diretta.LadisuPochi giorni non sono sufficienti perché la caviglia disi riprenda del tutto. La diagnosi è infatti molto seria: si parla di lesione al legamento, condizione per la quale non può ancora poggiare il piede a terra. E così, a prendere ladefinitiva ci ha pensato proprio la padrona di casa –– che ha accolto la richiesta della ballerina di non avere sostituti ma le ha affiancato un aiuto in sala per le prove.