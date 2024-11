Inter-news.it - Adriano saluta il calcio: alla partita d’addio attesi tanti grandi ex Inter!

Prossimamente andrà in scena laaldi. Insieme all’Imperatore scenderanno in campoaltri imporex calciatori dell’.ULTIMA SFIDA – L’imperatoreappena definitivamente i suoi scarpini al chiodo. Prima di farlo, però, l’ex calciatore dell’sceglie dire il rettangolo verde in grande stile. Come reso noto un paio di mesi fa, infatti, è in programma a breve laalallo Stadio Maracana di Rio de Janeiro. Un’amichevole, organizzata in associazione con la compagnia sportiva MTR7, in partnership con MCASport, e lo studio legale Diogo Suouza, che vedrà scendere in campo il Flamengo e l’. L’Imperatore disputerà un tempo di gioco con entrambe le squadre, che hanno rappresentato due momenti fondamentali della carriera del calciatore brasiliano.