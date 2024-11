Iltempo.it - Violenza contro le donne, La Russa: "Immigrazione? Ci sono le statistiche" | VIDEO

Continua a tenere banco la polemica sollevata dalla sinistra in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che, in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, è tornato a parlare dei femminicidi. "Non ho mai detto che il femminicidio è colpa degli immigrati.state strumentalizzate alcune mie affermazioni. Ho detto una cosa diversa, che nel nostro Paese è in atto un fenomeno di aumento delle violenze sessuali, cheun altro fenomeno molto triste", ha detto il ministro. L'incidenza dell'irregolare sullale? "È un problema di, non importa se io credo o non credo. Cile, rivolgetevi a loro", ha scandito invece oggi il presidente del Senato, Ignazio La, a margine dell'inaugurazione di una panchina rossa a Palazzo Madama.