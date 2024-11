Calciomercato.it - UEFA, la stangata UFFICIALE semina il caos: “Inaccettabile”

Leggi su Calciomercato.it

Il provvedimentoha letteralmente movimentato l’opinione pubblica: la reazione non si è fatta attendereSebbene i vari campionati siano scaldando i motivi per riprendere il cammino dopo la sosta, i match di Nations League continuano a produrre ‘strascichi’. A tal proposito, a calamitare l’attenzione mediatica è stato soprattutto ciò che è successo nel corso della sfida tra Romania e Kosovo, con gli ospiti che decisero di abbondare il campo – non ritornandovi più – dopo aver ascoltato i cori pro Serbia da parte dei tifosi rumeni., lail: “” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ha dunque ‘punito’ il Kosovo, decretandone la sconfitta a tavolino abbinata ad una multa da 6 mila euro. Multa che, però, non è stata digerita dal tecnico della Romania, Lucescu, che avrebbe voluto una sanzione molto più impattante: “Ci hanno umiliati, è”.