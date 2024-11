Feedpress.me - Serie C, stangata su Taranto e Turris: penalizzazioni pesanti e dirigenti sanzionati. La classifica cambia ancora

Nuove stangate nel girone C diC perdal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Carlo Sica. Il club pugliese è stato sanzionato con sei punti di penalizzazione nell’ambito dei procedimenti n. 92 e 93. Dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso , all’epoca dei fatti amministratore unico, e per Massimo Giove , all’epoca dei fatti procuratore.