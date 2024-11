Anteprima24.it - Rubò cellulare a 15enne, preso anche grazie a video telecamere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso 7 ottobre portò via ad unil suoma le indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia della mamma e aiutatedaidegli impianti disorveglianza, hanno consentito di arrestare il rapinatore, un 38enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Sono stati i carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio a dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura. Ilera seduto su una panchina pubblica in piazza Belvedere, intento ad utilizzare il suo smartphone, quando fu avvicinato dall’uomo che, approfittando della sua distrazione, con un gesto rapido gli strappò dalle mani il il telefono, per poi darsi alla fuga. Il ragazzino lo aveva rincorso, ingaggiandouna breve colluttazione nel tentativo di riappropriarsi del proprio telefono, ma era stato strattonato ed allontanato dal rapinatore, poi fuggito a bordo di una autovettura.