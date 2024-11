.com - Pallamano / Chiaravalle vince il derby: 25-31 a Camerano

Due punti che permettono di conquistare il terzultimo posto in attesa del turno casalingo contro l’Eppan. Tanti tifosi al seguito a sostenere la squadra di GuidottiVALLESINA, 21 novembre 2024 – Nella gara più difficile e sentita, la Publiessesfodera la prestazione più bella e intensa della stagione.I biancoblu sbancano25-31 nel recupero della nona giornata di Serie A Gold, al termine di uncondotto per quasi tutto l’arco della gara.Nonostante le assenze, nonostante la classifica deficitaria della vigilia. I biancoblu si sono affidati esclusivamente a loro stessi e a quel meraviglioso pubblico che li ha seguiti in trasferta e non ha smesso mai di incitare. Di credere in questa squadra.IL MATCH – Coach Andrea Guidotti e ragazzi si presentano privi di capitan Ceresoli, Juan Pablo Cuello e Rodrigo Vieira, tre assenti di spicco.