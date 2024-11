Ilfattoquotidiano.it - Milano isola “felice” in una Lombardia che arranca e abdica al ruolo di locomotiva economica

Mentre“festeggia” il primato della sua Montenapoleone, diventata la strada con gli affitti commerciali più cari al mondo, la, almeno temporaneamente, al suodidel paese. Segni dei tempi. “Non è più lad’Italia. La capacità di rimanerlo dipende dai progetti innovativi. In assenza di innovazione, si perde competitività, soprattutto sui mercati esteri”, ha spiegato il direttore della sede didi Banca d’Italia, Giorgio Gobbi nell’illustrare l’aggiornamento autunnale sulla regione.La regione, fortemente integrata nelle filiere industriali della Germania, quasi più che dell’Italia, soffre più di altre la frenata tedesca, ma non è soltanto questo. Nei primi sei mesi del 2024 il pil dellaè cresciuto di un debole 0,4%, in linea con il resto del paese, cosa insolita in passato.