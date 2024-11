Dilei.it - Maxima d’Olanda non ha paura d’indossare i quadretti, ogni dettaglio del look è studiato

La Reginaha a cuore delle cause davvero importanti e, spesso, le promuove anche presenziando a degli eventi pubblici. Nell’ultimo periodo la sovrana è stata anche eletta Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria (UNSGSA) e, di recente, ha voluto visitare un organo che si occupa, proprio, di aiutare gli imprenditori a sviluppare le loro idee imprenditoriali.Per l’occasione, la prima donnaha indossato unelegante, ma allo stesso tempo originale enei minimi dettagli., il completo aInsua uscita ufficiale,riesce a colpire nel segno, non passando mai inosservata e riuscendo, sempre, ad accentrare l’attenzione su di sé. Difficile, infatti, offuscare una sovrana che sa, più di chiunque altro, osare coi colori, con gli accessori e gli accostamenti, senza mai perdere di vista l’eleganza.