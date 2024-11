Quotidiano.net - Dostoevskij arriva su Sky: la serie tv dei fratelli D’Innocenzo da guardare tutta d’un fiato

Roma, 21 novembre 2024 – Delitto senza castigo. Dopo l'anteprima del febbraio scorso al festival di Berlino e le proiezioni speciali di quest'estate in alcuni cinema,finalmente su Sky la primatelevisiva firmata daiD'innocenzo."" sarà disponibile su Sky Atlantic e su Now! da mercoledì 27 novembre e per la prima volta l'opera verrà proposta anche in modalità "binge watching", ovvero tutti i sei episodi che la compongono a disposizione degli spettatori in pacchetto completo fin da subito. L'opera deiD'Innocenzo, prodotta da Sky e da Paco Cinematografica e distribuita da Vision è la prima dei gemelli romani autori di film acclamati com "La terra dell'abbastanza", "Favolacce", "America Latina", girata in pellicola: può sembrare paradossale, perché si tratta di un prodotto destinato al piccolo schermo ma la scelta stilistica si rivela, anche nella visione in tv, portatrice di un valore aggiunto in profondità e potenza delle immagini.