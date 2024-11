Nerdpool.it - Chicago Fire: Perché il finale d’autunno ha scatenato polemiche tra i fan?

Leggi su Nerdpool.it

ha lasciato intendere molte linee di trama in vista delautunnale della stagione 13, ma quella che coinvolge Lyla Novak (Jocelyn Hudon) è stata una vera e propria sorpresa. L’episodio si è aperto con la Novak che guarda una foto della sua famiglia mentre si prepara per il lavoro, ma il peso drammatico di questo breve momento si fa capire pienamente solo alla fine dell’episodio. Alla fine dell’episodio, la Novak ha un’interazione con un’anziana donna che era la sua vicina di casa. La donna le chiede se era una dei figli dei Novak e il tono delle domande suggerisce che qualcosa di tragico è accaduto alla famiglia. L’implicazione è che un membro della famiglia si sia tolto la vita.ha affrontato materiale delicato in “Quicksand”non mette troppo in evidenza quale membro della famiglia possa essersi tolto la vita, ma chiarisce che la Novak sta ancora scontando gli effetti psicologici dell’accaduto.