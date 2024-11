Lanazione.it - Capannoli, nuovo centro di medicina rigenerativa

(Pisa), 21 novembre 2024 – Undi, come ne esistono pochi in Toscana e in Italia, sbarca al MiniHospital Sandro Pertini di. Quello dellaè un approccio innovativo che sta trasformando il panorama della cura dei tessuti e degli organi danneggiati. Un tipo diche si fonda sull’utilizzo di tecniche avanzate, come il plasma ricco di piastrine (PRP), i monociti ed il tessuto adiposo autologo, che offrono soluzioni terapeutiche per una vasta gamma di patologie, dalle lesioni muscolo-scheletriche alle malattie degenerative. Le principali applicazioni al MiniHospital dellaincludono ortopedia, chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, neurochirurgia, urologia e ginecologia, chirurgia vascolare, gastroenterologia e proctologia, alopecia androgenetica e areata.