Basket A2 Femminile L’Use si gode Leghissa | Vittoria di squadra

Ruolo pivot. Età 18 anni. Segni particolari: decisiva. Nonostante sia da poco maggiorenne Elisa, arrivata quest’anno dal Futurosa Trieste di Serie B, si è già messa in mostra conRosa Scotti dimostrando di non soffrire il salto di categoria in A2. Soprattutto nell’ultimacontro Moncalieri, oltre alle superlative prestazioni di Colognesi (10 punti e 10 rimbalzi) e Vente (12 punti e 11 rimbalzi), è stata lei infatti la nota più positiva della gara con 12 punti, tutti siglati nei momenti chiave del match, e un bel 60 per cento di realizzazione dal campo. "È stata la solita partita difficile e combattuta – spiega la giovane biancorossa –, ancora una volta l’abbiamo portata a casa die direi che questo è un buon segnale. Molte nostre partite sono state punto a punto e credo che la nostra coesione sia stata decisiva.