Zonawrestling.net - AEW: Kyle O’Reilly supplica Adam Cole di abbandonare la crociata contro MJF durante AEW Dynamite

Leggi su Zonawrestling.net

l’ultimo episodio di AEW, andato in onda la scorsa notte,era presente allo show con qualcosa di importante da dire, pronto a catturare l’attenzione dei fan a pochi giorni da Full Gear.desidera fortemente un matchMJF a Full Gear, che avrà luogo il 23 novembre, ma non è riuscito a ottenere tre vittorie consecutive. Tuttavia, Roderick Strong ha raggiunto quel traguardo e si è guadagnato un match al suo posto.è comprensibilmente deluso da questa svolta degli eventi. Ora siamo al go-home show, maaveva ancora qualcosa da aggiungere, presentandosi all’episodio del 20 novembre di AEW.Now that it’s officialwon’t be getting his hands on MJF at #AEWFullGear, what does he have on his mind?Watch #AEWLIVE on TBS!@Pro @TheMJF pic.