Semaglutide, il farmaco dai super poteri

Ileroe della salute è arrivato in Italia da pochi giorni. Ha l’aspetto di un’iniezione da praticare nella pancia una volta a settimana, ma noi preferiamo mettere le mani avanti: il fuoriclasse va troppo veloce, pertanto non faremo in tempo a scrivere in questo articolo tutti gli effetti benefici che gli vengono attribuiti che già ne saranno stati scoperti altri. Dar conto di una rivoluzione in corso, del resto, è sempre complicato. In questo caso parliamo del tirzepatide, nome commerciale Mounjaro, «fratello» del più conosciuto Ozempic a base di: creati per il diabete di tipo 2, si è poi scoperto che questi farmaci fanno (molto) dimagrire, curano i disturbi cardiovascolari, alcuni problemi renali e i disordini metabolici del fegato. Gli obesi che assumonovanno incontro a meno infarti e ictus, mentre chi prende tirzepatide appare più protetto dalle apnee notturne, è meno a rischio di overdose, alcolismo e dipendenze da oppiodi.