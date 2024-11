Oasport.it - Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile riparte nel segno dell’equilibrio. Rivincita Prevc vs Pinkelnig?

La XIV edizione delladeldicon gli sci vivrà la propria ouverture a Lillehammer, ovvero dove tutto ebbe inizio. Il 3 dicembre 2011, la località norvegese ospitò la prima gara di sempre; inoltre, in questo 2024-25, tiene a battesimo il massimo circuito per l’undicesima volta.Sidopo una stagione in cui la Sfera di cristallo è stata contesa fra la teenager Nika(classe 2005) e la sempreverde Eva(classe 1988). Alfine, la giovane slovena ha detronizzato la navigata rivale (vincitrice dell’ambito trofeo nel 2023-24), complice anche un infortunio estivo patito dall’austriaca, che ha preferito cominciare l’inverno con qualche gara di ritardo, evitando di forzare i tempi di recupero.Il successo dell’ultimogenita della dinastia nativa di Kranj è però stato più che legittimo e non c’è ragione di dubitare che entrambe possano essere nuovamente protagoniste, assieme a tante altre ragazze volanti.