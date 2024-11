Gaeta.it - Restworld: la nuova frontiera del recruiting nel settore della ristorazione

si prepara a un significativo passo nel mercato globale, dopo quattro anni di crescita e affermazione nel panorama italiano. La piattaforma ha già attirato l'interesse di oltre 800 imprenditori e di più di 150.000 lavoratori, affermandosi come un importante attore nele dell'hotellerie. Con ambiziosi piani di espansione, l'obiettivo è raddoppiare il numero di ristoranti iscritti alla piattaforma entro il 2025, per poi avviare un processo di crescita su scala europea e nordamericana entro il 2027.Caratteristiche e funzionalitàpiattaformasi distingue per la sua doppia funzione: da un lato, offre un innovativo servizio di ricerca e selezione del personale nelHo.Re.Ca.; dall'altro, fornisce una mappa interattiva delle opportunità lavorative sul territorio.