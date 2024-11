Maltempo in Toscana, vento fortissimo lungo la costa. Stop traghetti

Leggi su Corrieretoscano.it

inlainfortissime e onde molto altelacon allerta arancione pere mareggiate mercoledì 20 novembre. Con scuole chiuse in alcuni Comuni.Interventi dei vigili del fuoco.A Livorno interrotti icon Sardegna e Corsica. Raffiche fino a 126 km/h in Gorgona, 80-90 km/h sul litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi, 5 metri al Gombo, Pisa.Sono in corso, soprattutto nel territorio del Mugello, interventi di taglio di piante cadute sulla carreggiataNelle prossime ore, a fare il punto Eugenio Giani, presidente Regione, “tendenza a rotazione dela maestrale; le raffiche più forti, sempre intorno agli 80-100 km/h, tenderanno a spostarsi fra il basso livornese e l’Isola d’Elba; forti raffiche a 60-80 km/h sulle zone centrali.