Laura Pausini rinvia il concerto per problemi di salute | Mi devo fermare

ha annunciato il rinvio deldi Livorno, previsto per domani sera 21 novembre. Lo ha fatto con un post su Instagram, con due foto – Instagram VS Reality – in cui si è mostrata sotto terapia. “Cinque giorni di influenza”, ma ha dovuto iniziare le “cure più forti” per tornare a stare bene.rimanda ila Livorno perdiNon è mai facile per un’artista rinunciare a una data del tour, anche se è stata solota e non annullata: lo sa bene, che ha annunciato su Instagram di dover posticipare la data di Livorno del 21 novembre al 23 dicembre. “Dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto”.