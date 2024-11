Inter-news.it - Gilmour: «Zielinski? Per giocare all’Inter devi essere un top player!»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato di Piotr, giocatore dell’Inter, che ha incontrato due volte nel giro di una settimana tra Napoli e Scozia.SOGNO – Billyha sfidato Piotrdue volte nel giro di pochi giorni. Prima con la maglia del Napoli nello scontro diretto di San Siro con l’Inter, nel match finito in parità, e poi lunedì sera in Nazionale con la maglia della sua Scozia. In questo caso, il centrocampista britannico ha avuto la meglio battendo la Polonia di Ziello per 2-1. Su BBC Sport, il mediano del Napoli ha parlato della lotta scudetto: «Diciamo che è ancora molto presto, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Scudetto? È un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara, è ancora presto».elogiadell’Inter: avversario due volti in pochi giorniTOP– Poi a proposito diha speso belle parole.