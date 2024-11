Danielebartocciblog.it - Filippo Bisciglia (Temptation Island) sbarca a Rimini: festa Le Befane

Leggi su Danielebartocciblog.it

(celebre conduttore2024) in arrivo nel weekend asarà assoluto protagonista al compleanno targato ‘Le’ (19 anni). Sabato 23 novembre 2024, a partire dalle ore 16.30, si terrà il divertente party/compleanno de LeShopping Centre. Nell’occasione non ci sarà soltanto l’orchestra e una bella torta, bensì un simpatico special guest . Ebbene sì,! Il conduttore del programma2024 (in onda su Canale 5) incontrerà i suoi fan presso il centro commerciale di. E, per i più golosi, dalle ore 17 spazio a una straordinaria torta di compleanno!In un video diffuso sui social tutta la grinta di: “Chiunque volesse venire a salutarmi io sarò questo sabato alle, vi aspetto.