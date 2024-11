Fair Play Menarini svelati i partecipanti al talk show ‘I campioni si raccontano’

Leggi su Dayitalianews.com

Firenze. Il percorso del 28° Premio Internazionalenon si ferma. Dopo la meravigliosa cerimonia di premiazione dello scorso 4 luglio, la manifestazione dedicata ai più alti valori della competizione sportiva leale e corretta chiude l’anno con il“Isi raccontano”, che si terrà sabato 30 novembre alle 17 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.Le dichiarazioni di Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze“I, che a vario titolo rappresentano il mondo dello sport, sono chiamati in quanto portatori di valori che valgono sui campi di gioco come nella vita – ha sottolineato l’Assessora allo sport Letizia Perini – Le loro storie di vita, i successi nelle rispettive discipline e i sacrifici per conseguirli, il loro coraggio, la forza e la determinazione di rialzarsi dopo ogni caduta, sportiva e non, rappresentano per tutti un punto di riferimento.