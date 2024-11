Ilgiorno.it - Ex studente diventa prof per un giorno

Mattia Esposito, venticinquenne di Lodi, exdelessor Francesco Algieri ha tenuto ieri (e l’esperienza sarà ripetuta anche oggi) una lezione speciale sulla pizza agli studenti del secondo anno dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’Istituto Einaudi di Lodi dove lo stesso Algieri insegna. Mattia già dai tempi delle scuole superiori aveva iniziato a fare lo stage in un nota catena di pizzerie. La sua passione lo spingeva a svegliarsi alle 5 tutte le mattine per raggiungere con i mezzi Locate Triulzi, dove si trovava la pizzeria. Completato il percorso scolastico ha iniziato la sua esperienza in Spagna a Gran Canaria per proseguire poi come capo pizzaiolo in Madagascar in una pizzeria napoletana e poi sempre come “capo pizzaiolo“ all’Isola d’Elba. Il venticinquenne ha anche partecipato, dal 9 all’11 aprile di quest’anno a Parma, al Concorso Mondiale sulla pizza classificandosi ventitreesimo su settecento pizzaioli.