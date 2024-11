Ilrestodelcarlino.it - Del Conca, lo spettro della cassa integrazione

Una difficoltà dovuta alla serrata concorrenza dei mercati asiatici, e guardando in casa Italia provocata anche dalla fine del superbonus con il rallentamento dell’edilizia. Un mix che ha portato anche il Gruppo delcon lo stabilimento storico di San Clemente ad affrontare il tema degli ammortizzatori sociali per il prossimo anno. Al momento, spiegano dalla Cgil, è previsto un incontro tra i sindacati e l’azienda nella giornata di oggi per discutere dell’argomento, anche se tra i dipendenti già serpeggia una certa preoccupaizone. L’utilizzo dell’ammortizzatore sociale potrebbe essere un modo per gestire una produzione che su alcune linee sta accusando la concorrenza internazionale e la crisi dell’edilizia nel Paese. Laordinaria, tuttavia, può essere utilizzata per un numero di mesi imitato, e rimane uno strumento meno flessibileCigs per affrontare improvvisi cali di produzione.