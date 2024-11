Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juve, indiscrezione dalla Polonia: Thiago Motta su Urbanski

2024-11-20 10:48:38 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Kacperal Bologna fino al 2029 un mese e mezzo fa sembrava una trattativa ormai ai titoli di coda, già era stato preparato lo champagne per festeggiare questa unione a lungo termine, poi nonostante i colloqui che nel frattempo ci sono stati tra Giovanni Sartori e il procuratore del giovane centrocampista polacco Bartlomiej Bolek (che è anche quello di Piotr Zielinski) di passi avanti neanche a parlarne. Tanto è vero che a Casteldebole si sono posti alcuni interrogativi sui motivi per i quali dall’altra parte è come se si fosse alzato un muro e preferissero rimanere con il contratto attuale, scadenza 2025 ma con opzione fino al giugno successivo. E’ solo il gioco delle parti oppure alla base del comportamento dell’entourage dici sarebbe qualcosa dietro? Un’in tal senso è arrivata proprio in questi ultimi giorni, alla luce del fatto che per alcuni giornali di Varsavia ci sarebbe un forte interessamento dellantus nei confronti del centrocampista polacco, classe 2004.