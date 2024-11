Calcio Under 21 l’Italia di Mister Nunziata pareggia con l’Ucraina | 2-2 a La Spezia

Leggi su Ilfaroonline.it

La– E’ un’altra bella partita da parte degli Azzurri della Nazionale di21. Questi ultimi si preparano per i prossimi Europei del 2025 e programmano importanti amichevoli. Conè stata una prova convincente, davanti a oltre 4000 spettatori allo Stadio Picco. In tribuna anche il commissario tecnico della Squadra Senior Luciano Spalletti. E allora anche il test con gli ucraini è finito con un pareggio.Gli Azzurri sono andati due volte in vantaggio con Fabbian ed Esposito.“Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo giocato bene, triangolando bene e tenendo il possesso della palla – le parole di, come riporta figc.it -. Nel secondo abbiamo iniziato come il primo, poi con i cambi ho cercato di dare più freschezza ma abbiamo commesso troppi errori a livello tecnico.