Gaeta.it - Arrestato spacciatore a Ischia: controlli intensificati rivelano traffico di droga sull’isola

Facebook WhatsAppTwitter Nel mese di novembre, il movimento turistico asi riduce drasticamente, ma questo non ha impedito l’arrivo di un notonapoletano. La presenza di un cliente sospetto in un albergo ha suscitato l’attenzione dei carabinieri, attivamente impegnati in operazioni di controllo. La scoperta di droghe e soldi contanti ha portato a un arresto significativo nel corso di un’operazione che dimostra la continua vigilanza delle forze dell’ordine contro ildi sostanze illecite.dei carabinieri e scoperta dell’illecitoLa compagnia dei carabinieri diha intensificato le operazioni di sicurezza nelle zone più affollate, come porti turistici e piazze centrali, dove la movida estiva è già un ricordo. Proprio in questo contesto si è inserito il controllo di routine che ha svelato la presenza di un uomo di 54 anni, originario del quartiere di Pianura a Napoli.