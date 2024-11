Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le sedi difeso creme avrebbero colpito per la prima volta il territorio russo con i missili balistici avanzano forniti dagli Stati Uniti lo scrive rbc ucraine citando una fonte militare informata di Kiev secondo la punta Il bersaglio una struttura militare vicino alla città di caraci f nella regione di Brian che ha circa 130 km dal confine con l’Ucraina il messaggio sarebbe stato colpito con successo l’economia italiana si regge sulla forza della piccola e media impresa un concetto sostenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all’assemblea nazionale di Confesercenti adi 22 pagine della dichiarazione fiscale adottato da leader del G20 dopo una difficile mediazione per le diplomazie vede sei in giro in primo luogo i risultati della Presidenza brasiliana come l’alleanza globale contro la fa povertà la trascorso una mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici e invito all’azione sulla riforma della governance globale più In generale i leader hanno ribadito il loro impegno e costruire un mondo giusto è un pianeta sostenibile dando priorità alla lotta contro le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni Senza lasciare indietro nessuno Saranno ascoltati presto dai PM di medici indagati per la morte di Marat griffata deceduta Il 7 novembre dopo 3 giorni di agonia seguito a un intervento al naso in uno studio in zona Eur al’indagine della procura divive di una nuova accelerazione con l’acquisizione degli uffici della regione Lazio dei documenti sulle mancate autorizzazione del centro medico in viale Cesare Pavese e la reazione della ASL2 sul percorso clinico assistenziale del paziente forti venti pioggia neve in pianura arriva da domani una serie di azioni che porteranno maltempo intenso invernale a partire dal centro Italia così il quadro del meteo secondo ilmeteo.