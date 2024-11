Ilfattoquotidiano.it - Svelato il mistero della testa mozzata trovata sulla spiaggia: era di un ragazzo morto per salvare la sorella. Del resto del corpo ancora nessuna traccia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il macabro ritrovamento di unaumanadi Key Biscayne, in Florida, ha finalmente una spiegazione. Dopo giorni di indagini, le autorità hanno identificato la vittima e ricostruito quanto accaduto: è Victor Enrique Castaneda Jr., undi 19 anni scomparso in mare mentre cercava dila. La scoperta, avvenuta lo scorso 12 novembre, aveva scatenato il panico tra i residenti e i turisti: “È un ritrovamento inquietante“, aveva dichiarato un residente ai giornali locali. “Ora abbiamo paura di andare al mare”.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Victor era scomparso il 9 novembre nelle acque di South Point Beach, a Miami Beach, dopo essersi tuffato perla sorellina, trascinata a largo dalla corrente mentre giocava in acqua.