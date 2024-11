Suocera uccide la nuora incinta di 7 mesi Zara scompare poi trovano i suoi resti nei sacchi della spazzatura

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una donna è stata accusata di aver ucciso ladi circa sette, dopo aver affermato che quest’ultima aveva fatto ricorso alla “stregoneria” per sedurre il figlio.eradi sette, quando la, con l’aiuto di diversi complici, l’ha uccisa e fatta a pezzi. Idonna, chiusi in dei, sono stati rinvenuti in giro per la città dopo la denuncia di scomparsagiovane.Bibi, 30 anni, era scomparsa da una settimana quando gli agentipolizia locale hanno fatto la macabra scoperta di parti del suo corpo in tre borse. Il giornale locale ha scritto che ladonna aveva rilasciato una confessione dell’omicidio.Orrore in spiaggia, trova una testa mentre passeggia. Poi la terribile scoperta sulla sua identitàlaaccusata di fare stregoneria sul figlio:Bibi morta a 30 anniL’alto ufficiale di polizia Omar Farooq ha dichiarato: “Nella sua dichiarazione confessionale, Sughran Bibi ha affermato di sospettare chepraticasse la ‘stregoneria’.