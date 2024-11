Game-experience.it - Sony è in trattativa per acquisire Kadokawa, la compagnia di FromSoftware ed Elden Ring

Group Corporation sarebbe in trattative per, corporazione giapponese che include al suo interno, team di sviluppo che ha realizzato, i giochi Dark Souls e Armored Core ed anche Bloodborne.A condividere questo nuovo report è stato Reuters, con la nota testata che ha riferito che ha rivelato di aver scoperto da alcun fonti fidate chesta cercando di ampliare il suo portafoglio di intrattenimento, cosa questa che li ha spinti a cercare di completare nuove acquisizioni.Per questo motivo la prima scelta per l’espansione sarebbe ricaduta su, visto che quest’ultima si estende in aree che rientrano nell’attuale offerta di intrattenimento di, includendo nello specifico anime, manga, TV e film.Difattiè un noto editore di anime in Giappone cosa questa che ben si sposa con gli obiettivi di, visto che che possiede Crunchyroll e Funimation.