Laprimapagina.it - Serie C Femminile, Montespaccato-Catania 4-3

Alle ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi non bastano le reti di Beatrice Vitale, Carlotta Sciuto ed Alessia Cammarata, quest’ultima in pieno recupero: ils’impone infine per 4-3. Domenica 24 novembre,-Salernitana.– Girone C – Undicesima giornata – Domenica 17 novembre – Centro Sportivo “Don Pino Puglisi” – Roma4-3Reti: pt 12° Paglicci (M), 16° Vitale, 40° Cafiero (M), 45° Sciuto; st 36° Angelone (M), 48° Angelone (M), 49° Cammarata.: 1 Dilettuso; 2 Ponzio (42°st 5 Angelini), 3 Ouimet, 4 Fava, 7 Paglicci, 8 Spagnuolo (VK), 10 Sciarretti (K) (15°st 94 Angelone), 13 Cafiero, 17 Coluccini (1°st 30 Caravello), 21 Ribellino (1°st 15 Agati), 23 Fabi (15°st 20 Toldo). A disposizione: 74 Barretta; 14 Sperati, 16 Granese, 8 Compostella.