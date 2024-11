Quotidiano.net - Schlein e la profezia di Di Maio, il trionfo della leader dem: è riuscita a unire gli alleati

Bologna, 19 novembre 2024 – Molto più extra-dem che extra-large il campo di centrosinistra. Stanno qui le ragioni del successo elettorale e insieme l’handicap politicovittoriacoalizione progressista in Emilia-Romagna e Umbria. Un successo a trazione Pd. Che vampirizza gliriformisti e moderati ancor più che di sinistra e chepuò ascrivere alla propria segreteria contrassegnata dalla radicalità dei contenuti etenace pratica unitaria. Ma che si giova dell’insediamentopropria classe dirigente locale nella raccolta delle preferenze per riscuotere un en plein dove le due anime del partito, quella riformista e quella radical, si intrecciano molto più di quanto non voglia la pubblicistica. A cominciare dal 42% dell’Emilia-Romagna, ma anche dal 31 umbro, stravince infatti il partito delle preferenze alle e gli esponenti e dirigenti locali, del “buongoverno”, ma anche dei piccoli e grandi potentati, comerappresentanza di specificità.