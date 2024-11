Gaeta.it - Nuove iniziative per l’alopecia areata: presentazione di un libro bianco in Senato

Facebook WhatsAppTwitter In Italia, circa 120.000 persone convivono con, una patologia autoimmune spesso sottovalutata. Per affrontare questa condizione, oggi è stato presentato inune un Manifesto volti a sensibilizzare sull’impatto che questa malattia ha sulla vita dei malati. L’evento si è rivelato cruciale per attirare l’attenzione di cittadini, istituzioni e professionisti della salute su una problematica che merita un riconoscimento adeguato.Obiettivi del progetto einIl progetto, realizzato da FB&Associati in collaborazione con l’Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends Odv , ha ricevuto il patrocinio delle principali società scientifiche del settore, comprese l’Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e la Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica ed Estetica .