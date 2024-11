Metropolitanmagazine.it - Madonna sta pensando di trasformare il biopic in una serie tv: “Tutto nella mia vita sta per essere messo in discussione”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha espresso la sua frustazione sullo sviluppo riguardo la lunga gestazione suoa seguito di un incontro con i produttori e gli agenti a Los Angeles: in cantiere potrebbe esserci un cambiamento verso la realizzazione di unatv.giornata di ieri, la regina del pop ha pubblicato su Instagram un post sul futuro del tanto attesodal titolo Who’s That Girl, al quale sta lavorando da quattro anni: “Dopo aver combattuto per giorni a Los Angeles, ascoltando produttori e agenti che mi hanno detto il perchè non potrei realizzare il mio film (Ci ho lavorato su per quattro anni!) ‘Ridimensionare, pensare in piccolo’ dicono.Ho capito chemiasta perinildiventerà unatv? Gli aggiornamenti arrivano dopo che l’artista ha annunciato lo scorso luglio diritornata a lavorare al, dopo una lunga pausa e che stava riscrivendo la sceneggiatura di suo pugno.