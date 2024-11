Tvpertutti.it - Lorenzo Spolverato niente squalifica: GF valuta provvedimento (inutile)

La permanenza dial Grande Fratello sta suscitando accese polemiche, tanto da scatenare una vera e propria mobilitazione social con l'hashtag #fuoriin tendenza per tutto il weekend. Al centro del dibattito ci sono le sue esternazioni, ritenute da molti spettatori offensive e inaccettabili, nei confronti di Helena Prestes e Shaila Gatta. Nonostante le richieste di unaimmediata, il reality sembra temporeggiare, annunciando un possibile, che rischia di essere percepito come un intervento di facciata.La scaletta del Grande Fratello stasera, martedì 19 novembre 2024, lo vede protagonista di almeno tre blocchi centrali in cui Alfonso Signorini affronterà gli screzi con Shaila, Helena Prestess divisa trae Javier, e lo scontro trae Javier.