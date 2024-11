Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-1, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:43 Ancora una volta Lo Deserto avvia l’end giocando una guardia ed una stone in casa.SETTIMO END09:39DA 1 PUNTO! Imperfetta la doppia bocciata provata da Dupont, che come in precedenza riesce a ridurre il possibile passivo.4-1.09:37 Draw di Stefania che aggiunge la seconda stonena a punto aggiungendo pressione sulle spalle di Dupont. La danese sta per giocare un colpo non impossibile, ma neppure banale.09:35 Promotion-take out di Dupont che promuove la pietra danese ma non riesce però a piazzarla a punto. Ora gli ultimi tiri.09:33 Halse prova a togliere di mezzo le guardie nel tentativo di ripulire la visuale. Operazione che riesce parzialmente. Una stone azzurra a punto e tocca a Constantini.09:31 Siamo a metà end con ancora due stonene a punto.