Quotidiano.net - Lite per un pallone . Accoltellato a 13 anni. L’aggressore ne ha 10

GIUGLIANO (Napoli) Sembra inarrestabile il virus della violenza che contagia i giovanissimi. Una aggressività inspiegabile e imprevedibile che lascia allibiti e desta allarme crescente. Due episodi in poche ore, a Giugliano e Napoli, protagonisti giovanissimi che colpiscono senza apparente motivo. Nel primo caso, è un bambino di soli 10l’autore di un’aggressione con arma da taglio ai ddi un 13enne. Il secondo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, coinvolge una ragazza di 15che haun 19enne al culmine di una conversazione apparentemente scherzosa. Scenario del primo assalto all’arma bianca è un campetto di calcio nel parco giochi di piazza Gramsci a Giugliano, brulicante centro a nord di Napoli con oltre 120mila abitanti. Qui domenica alle 19:45 un 13enne sta giocando con un gruppetto di amici, qualche tiro in porta prima di far ritorno a casa per seguire in tv l’Italia di mister Spalletti.