L’incredibile storia di un senzatetto | multato per violazione del lockdown durante il Covid ma non aveva casa

Poliziotti che inseguivano runner, cani usati come scusa per scendere più volte e persone che andavano a fare la spesa mattina, pomeriggio e sera solo per poter mettere il naso fuorie godersi una boccata d’aria fresca. Questo e tanto altro succedeva nel periodo del primo, nell’aprile del 2020. Se molte persone cercavano di uscire dalla loro, molte altre invece unala cercavano per entrarci e per dormire poiché erano dei.E questo era proprio il caso di Franco (nome di fantasia), protagonista di una vicenda tragicomica che è stata raccontata dall’associazione Avvocato di Strada. In pratica Franco fu fermato dalle forze dell’ordine eperchéviolato illa prima ondata di-19 che imponeva di stare a. Il problema è che Franco unanon ce l’e quella multa a distanza di 4 anni è stata finalmente annullata da un giudice di pace di Torino.