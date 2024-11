Secoloditalia.it - L’appello di Prodi e Monti a sostegno di Fitto: “No ai regolamenti di conti, serve responsabilità”

Anche Romanoe Marioscendono in campo per Raffaele. “Auspichiamo che in questo grave momento prevalga in tutti il senso di”, è statoche i due ex premier, tanto cari alla sinistra, hanno lanciato con una dichiarazione congiunta, nella quale hanno anche avvertito come a fare le spese del “regolamento di” tra partiti sarebbe prima di tutto la Commissione europea. Dunque, un messaggio che mette in luce un altro aspetto delle contraddizioni del no dei socialisti e del Pd alla vicepresidenza esecutiva a: l’opposizione a quell’incarico, che anche il presidente Sergio Mattarella ha definito “così importante per l’Italia”, non solo danneggia la nazione, ma anche quella stessa Europa che la sinistra dice di voler tutelare tenendo la destra fuori dai ruoli chiave.