Hong Kong 45 attivisti condannati da 4 a 10 anni per sovversione

45pro-democrazia sono staticon pene da 4 a 10di prigione per, per aver organizzato primarie elettorali non ufficiali nel 2020. La condanna più lunga è stata inflitta al giurista e attivista Benny Tai, condannato a 10.Le accuse Gli imputati sono stati accusati di aver cospirato per tentare, attraverso le elezioni, di minare l’autorità del governo e creare una crisi costituzionale. Duesono stati assolti. Benny Tai è stato considerato dai giudici l’organizzatore delle primarie non ufficiali. Nella sentenza, caricata online, i giudici hanno scritto che Tai ha “sostenuto una rivoluzione” attraverso la pubblicazione di una serie di articoli. Alcuni imputati hanno affermato che il piano per assicurarsi la maggioranza dei seggi non si sarebbe mai materializzato, ragionamento che non ha convinto i giudici i quali hanno evidenziato che nell’organizzazione delle primarie sono stati investiti risorse e denaro e hanno respinto l’idea che il piano fosse “destinato a fallire”.