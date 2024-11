Ilrestodelcarlino.it - Forno crematorio, accordo bipartisan. Ma l’assessore Tombolini si defila

Maggioranza e opposizione si stringono la mano sul progetto dell’impianto di cremazione delle salme. Due le eccezioni ‘eccellenti’ però, quella del consigliere di sinistra Francesco Rubini e delai lavori pubblici, Stefano. Entrambi, a modo loro, si sono detti contrari, il primo, all’ubicazione del sito e alla soluzione del posizionamento di una centralina nei pressi del cimitero di Tavernelle il secondo. Alla fine la delibera sull’impiantoè passata con 29 voti favorevoli, abbracciando appunto tutto l’arco ‘parlamentare’ del consiglio, tranne, appunto, Francesco Rubini, che in commissione si era astenuto: "Nulla da dire sulla necessità di un impianto simile nella nostra città ha detto il consigliere di Altra Idea di Città . Detto questo, c’è una giurisdizione in materia che ha messo in guardia sui fattori inquinanti emessi dagli inceneritori, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato non di cento anni fa, ma del 2022, secondo cui l’attenzione alla sostenibilità ambientale deve essere tenuta in debita considerazione.