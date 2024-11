Lanazione.it - Differenziata, il Mugello tiene banco. Sei Comuni sopra il 75 %, è record

La Regione Toscana ha diffuso nei giorni scorsi i dati della raccoltain tutti idella Regione per l’anno 2023. E anche ilsi conferma abbastanza "riciclone", ad eccezione dell’Alto, dove però c’è un altro gestore e altre modalità di raccolta. Così in basso, neidove il servizio è gestito da Alia, le percentuali vanno dal 75% di Vaglia e dal 76,2% di Barberino di, fino all’81,6% di Scarperia e San Piero. Vicchio ha raggiunto il 78,5% e Borgo San Lorenzo si attesta al 79,3%. In questiil sistema di raccolta è il "porta a porta". Ma non solo la raccolta casa per casa è garanzia di altissime percentuali di rifiuti differenziati. Lo dimostra il caso del piccolo comune di San Godenzo, che otun risultato assai lusinghiero, con una percentuale dell’83,6%.