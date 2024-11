Oasport.it - Coppa Davis 2024, Jannik Sinner è arrivato a Malaga: giovedì l’esordio

Dopo la meravigliosa settimana che l’ha visto vincitore alle ATP Finals di Torino,intorno all’ora di pranzo di oggi per l’appuntamento in. Il numero uno del mondo, come accaduto l’anno scorso, sarà il punto di riferimento della squadra italiana per provare a confermare il titolo.sarà il primo singolarista italiano, ma potrebbe svolgere anche altri ruoli: lo scorso anno fu decisivo anche in doppio in coppia con Lorenzo Sonego, quest’anno si ipotizza che possa giocare questa specialità insieme ad Andrea Vavassori. Insomma, una vera e propria stella polare.Chissà che oggi pomeriggionon assista anche al singolare di Rafa Nadal che giocherà contro Botic van de Zandschulp nella sfida contro l’Olanda: i due sono legati da uno splendido rapporto che nasce soprattutto da quando condivisero la bolla in Australia ai tempi del Covid e il maiorchino scelse ungiovanissimo come compagno di allenamento.