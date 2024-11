Consulenti finanziari, Luigi Conte rieletto presidente dell’Anasf

Leggi su Ildenaro.it

Il XII Congresso nazionale di Anasf, l’associazione nazionale dei, si è concluso oggi con la conferma alla presidenza, per i secondo mandato, do. A eleggerelo è stato il nuovo Consiglio Nazionale, di cui fanno parte: Attilio Ariano, Drago Biafore, Andrea Bonadei, Teresa Calabrese, Franco Colombo,, Libero Del Pretaro, Marco Deroma, Paola Di Pietro, Nicola Florentino, Alma Foti, Gabriele Frigerio, Giuseppe Gambacorta, Luca Ghidini, Giuseppe Giannetto, Silvio Iacomino, Mario Martino, Giuliana Rapetta, Daniela Repele, Paola Riccioli, Ferruccio Riva, Paolo Rossi, Daniele Sardellitti, Andrea Seno e Elisabetta Trombatore.“I lavori congressuali – si legge in una nota – hanno definito gli indirizzi che l’Associazione dovrà seguire nel prossimo quadriennio.