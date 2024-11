Iltempo.it - Un altro bus flambé, paura a Tor Vergata: mezzo distrutto, tutti salvi i passeggeri

a Roma per un incendio ad autobus Atac della linea 504, completamentedalle fiamme. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 9:30 in viale dell'Archiginnasio, nei pressi del ponte delle Vele a Tor, coinvolgendo un tratto di strada che attraversa via del Fontanile. Una densa nube nera si è alzata in cielo al punto si spaventare i residenti che hanno incominciato a chiamare il numero unico delle emergenze. Alcuni avrebbero udito anche delle esplosioni, probabilmente dovute ai vetri del veicolo andati distrutti. Sul posto l'autista dell'autobus, accortosi inizialmente del principio di incendio, ha prontamente accostato ilnelle vicinanze delle Vele di Calatrava e ha dato l'allarme. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.