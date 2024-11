Iltempo.it - Ue sorpresa dagli Usa sulle armi a lungo raggio. Profonda spaccatura tra i 27

Gli Stati dell'Ue sono stati colti didalla decisione dell'amministrazione americana di Joe Biden di autorizzare l'utilizzo didiin territorio russo. «Hanno dato un via libera per una profondità fino a 300 km, è una bella distanza. Meglio di niente. E onestamente non ho la più pallida idea del perché l'amministrazione Biden abbia deciso di farlo ora», ha commentato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri che ha riunito i capi della diplomazia dei Ventisette e in cui è stata affrontata la delicata questione. «Voi sapete come la penso, lo dico da mesi: è bene non solo respingere le frecce ma poter attaccare anche gli arcieri. A livello Ue oggi non abbiamo preso una posizione, abbiamo preso solo atto della decisione americana», ha spiegato.