Oasport.it - Sinner e Berrettini per la prima volta insieme alle Finals di Coppa Davis: ma il titolare sarà Musetti?

Leggi su Oasport.it

La2024 monopolizzerà questa settimana di tennis. Per l’Italia una missione: ripetersi dopo il grande trionfo del 2023. Due giorni fa Filippo Volandri ha diramato le convocazioni per la competizione ed il capitano azzurro ha voluto schierare, per lanella sua gestione, la miglior Nazionale possibile per talento: Jannik, Lorenzoe Matteooltre al doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.Per lasaranno dunque compagni di squadra in: due anni fa l’attuale numero 1 al mondo rinunciò alla fase ad eliminazione diretta per un problema fisico, mentre l’anno scorso, così come nel 2021, fua dare forfait, presentandosi però a Malaga per dare supporto. Da lì si è creato un rapporto tra i due sempre più forte, tanto che Jannik non ha mai fatto mancare il suo appoggio morale al romano nel suo recupero.