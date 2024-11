Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e quel regalo che rivela che abbiamo (ancora) un problema

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle,ha fatto un: un dildo. Ilera accompagnato da un bigliettino in cui c’era scritto “Pensavo fossi poco attiva, vista la tua acidità”. Nel 2024, si pensache una donna che fa il proprio lavoro, che fa valere le proprie opinioni, che ha carattere e ironia sia acida perché non fa sesso.Proviamo ad andare oltre i soliti «mi sta antipatica», «a volte esagera», «Ma dai,è simpaticissima», «Che ti aspettavi da?» e ragioniamo su un fatto, a mio avviso grave: si pensache una professionista preparata, sicura di sé, non gregaria, ironica, sia una donna che non fa sesso. Quindi, conseguentemente, che abbia bisogno di un uomo.